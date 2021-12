Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 76 USD za barel

Singapur 27. decembra (TASR) - Ceny ropy na začiatku týždňa klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 76 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien do veľkej miery ovplyvnilo zrušenie tisícok letov v USA počas vianočných sviatkov v reakcii na zvýšenie počtu prípadov infekcie novým variantom koronavírusu omikron.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.28 h SEČ 75,90 USD (67,07 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 24 centov (0,32 %). V piatok (24. 12.) uzatvorila cena Brentu poklesom o 0,92 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,82 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 97 centov (1,31 %). V piatok sa v USA neobchodovalo, keďže trhy boli pre vianočné sviatky zatvorené.



Za minulý týždeň zaznamenali ceny ropy výrazný rast (v prípade WTI o 4 % a Brentu o 3 %), keď trhy reagovali na informácie, že variant omikron nespôsobuje taký závažný priebeh ochorenia ako variant delta. Cenu Brentu čiastočne nahor posúval aj vývoj cien plynu, ktoré v minulom týždni dosiahli historické maximum. Počas vianočných sviatkov však americké letecké spoločnosti zrušili tisícky letov. Dôvodom bolo, že mnohí piloti a členovia palubného personálu sa buď nakazili variantom omikron, alebo museli ostať pre kontakt s nakazenou osobou v karanténe.



Trhy teraz vyčkávajú na schôdzku členských štátov ropného zoskupenia OPEC+, ktorá sa uskutoční 4. januára. Na nej by členovia OPEC+ mali rokovať o tom, či budú vo februári pokračovať v súčasnom programe postupného zvyšovania ťažby o 400.000 barelov denne.



(1 EUR = 1,1317 USD)