Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 113 USD za barel

Singapur 19. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch. Po poklese na začiatku a následnom raste v závere predchádzajúceho obchodovania ceny ropy v utorok opäť klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 113 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Na ceny komodity vplývajú protichodné faktory. Na jednej strane ich nadol tlačia protipandemické opatrenia v Číne znižujúce dopyt, ako aj dohoda v rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) o uvoľnení ropy zo strategických rezerv a najnovšie aj posilnenie kurzu dolára na dvojročné maximum. Na druhej strane ich nahor posúvajú informácie o očakávaných výpadkoch ruskej ropy na trhu v dôsledku západných sankcií a momentálne opätovná politická kríza v Líbyi, v dôsledku ktorej krajina zastavila dodávky z dvoch ropných ložísk.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 8.55 h SELČ 112,75 USD (103,65 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 41 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 107,68 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 53 centov.



(1 EUR = 1,0878 USD)