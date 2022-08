Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 96 USD za barel

Singapur 19. augusta (TASR) - Po dvoch dňoch rastu sa ceny ropy vrátili v piatok k poklesu, pričom cena Brentu klesla pod 96 USD za barel (159 litrov). Nálada na trhoch je nestabilná, pričom opäť prevážili obavy investorov z ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky, čo by znamenalo zníženie dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 8.02 h SELČ 95,95 USD (94,27 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 64 centov (0,66 %). Vo štvrtok (18. 8.) vzrástla cena Brentu na záver obchodovania o 3,1 %, za celý týždeň však smeruje k poklesu zhruba o 1,5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 89,87 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 63 centov alebo 0,70 %. Predchádzajúce obchodovanie uzatvorila rastom o 2,7 %.



(1 EUR = 1,0178 USD)