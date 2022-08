Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 101 USD/barel

New York 25. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok mierny pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 101 USD za barel (159 litrov). Vývoj na ropnom trhu plnom výkyvov čiastočne ovplyvnili očakávania návratu sankcionovanej iránskej ropy na svetové trhy a obavy, že zvyšovanie úrokových sadzieb v USA oslabí dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 19.27 h SELČ 100,93 USD (101,23 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 29 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 94,21 USD/barel, čo predstavuje pokles o 68 centov.



Trhy začínajú stále viac počítať s návratom iránskej ropy na trh. Rozhovory o obnovení jadrovej dohody medzi svetovými mocnosťami a Iránom z roku 2015 pokračujú, pričom Irán v týchto dňoch oznámil, že od USA dostal odpoveď na návrh dohody sprostredkovanej Európskou úniou. Investori okrem toho čakajú na vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky Fed Jeroma Powella v súvislosti s ďalšími krokmi Fedu s cieľom zmierniť vysokú infláciu.



(1 EUR = 0,997 USD)