Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 94 USD za barel

Singapur 12. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu tretí deň po sebe, pričom cena Brentu skĺzla pod 94 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnilo opätovné posilnenie dolára a pretrvávajúce obavy o vývoj svetovej ekonomiky. Navyše Čína pokračuje vo svojej politike nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19, čo vyvoláva obavy z poklesu dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.30 h SELČ 93,72 USD (96,39 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 57 centov (0,60 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 88,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 69 centov alebo 0,77 %. Na záver utorkového obchodovania (11. 10.) klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch približne o 2 %.



Dolár sa v stredu posilnil oproti japonskému jenu na nové 24-ročné maximum po tom, ako sa zvýšili obavy z inflácie a ďalšieho výrazného rastu úrokových sadzieb. Správu o ostatnom vývoji spotrebiteľských cien v USA by Washington mal zverejniť vo štvrtok 13. októbra.



Navyše Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil tento týždeň prognózu vývoja svetovej ekonomiky na budúci rok, pričom varoval pred rastúcim rizikom globálnej recesie. Napriek zhoršenej prognóze vývoja ekonomiky však zároveň vyzval centrálne banky, aby pokračovali v boji proti inflácii.



Na trhy s ropou okrem toho vplýva pokračujúca politika nulovej tolerancie voči chorobe COVID-19 v Číne. Peking znovu začal vo väčšej miere testovať obyvateľov veľkých miest vrátane Šanghaja, keďže počet pozitívnych na COVID-19 opäť stúpol. Ázijská krajina je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete a prísne protipandemické opatrenia signalizujú obmedzenie dopytu po komodite.



Ekonómovia zároveň odhadujú, že zásoby ropy v Spojených štátoch po dvoch týždňoch poklesu za minulý týždeň vzrástli, a to o 1,8 milióna barelov. Predbežné údaje zverejní Americký ropný inštitút (API) v stredu a oficiálne údaje americké ministerstvo energetiky vo štvrtok.



(1 EUR = 0,9723 USD)