Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 84 USD za barel

Singapur 28. decembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 84 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch naďalej ovplyvňujú informácie o raste počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne, navyše, najnovšie sa k nim pridali aj správy o opätovnom sprevádzkovaní niektorých rafinérií v USA, ktoré v minulých dňoch odstavila mohutná snehová búrka. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.18 h SEČ 83,75 USD (78,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 58 centov (0,69 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 79,21 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov, alebo 0,40 %.



(1 EUR = 1,0624 USD)