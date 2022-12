Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 82,50 USD za barel

Singapur 29. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, pričom cena ropnej zmesi Brent skĺzla pod 82,50 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvňuje pokračujúci rast počtu infikovaných novým koronavírusom v Číne, ktorý znižuje nádeje na rýchle oživenie dopytu po palivách a, navyše, zásoby ropy v USA síce klesli, avšak v menšej miere, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 8.31 h SEČ 82,45 USD (77,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 81 centov (0,97 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 78,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 89 centov alebo 1,13 USD.



Čína síce v minulých dňoch zrušila ekonomiku poškodzujúce prísne protipandemické opatrenia, ich náhle ukončenie však viedlo k opätovnému výraznému nárastu počtu chorých na COVID-19. To spôsobilo, že k opatreniam pristúpili iné krajiny, ktoré zaviedli povinné testy pre cestujúcich z Číny. Navyše, zhoršovanie chorobnosti v Číne znižuje šance na zotavenie dopytu po pohonných látkach, čo sa odráža na cenách ropy.



Okrem toho Americký ropný inštitút (API) vo svojej správe uviedol, že zásoby ropy v Spojených štátoch za minulý týždeň klesli v menšej miere, než sa čakalo. Podľa API klesli zásoby ropy v týždni do 23. decembra o 1,3 milióna barelov, trhy pritom počítali s poklesom aspoň o 1,5 milióna barelov. Oficiálne údaje zverejní vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,064 USD)