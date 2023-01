Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 82 USD za barel

Singapur 4. januára (TASR) - Po prudkom poklese v závere predchádzajúceho dňa pokračovali ceny ropy smerom nadol aj v stredu, pričom cena Brentu skĺzla pod 82 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále pôsobia obavy z nízkeho dopytu v dôsledku nepriaznivej situácie vo svetovej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.15 h SEČ 81,70 USD (77,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 40 centov (0,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 76,47 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 46 centov, alebo 0,60 %.



V obidvoch prípadoch klesli ceny ropy na záver utorkového obchodovania (3. 1.) o viac než 4 %. Ropa Brent pritom zaznamenala najvýraznejší jednodňový pokles za viac než tri mesiace.



"Varovné signály globálnej recesie, slabé zotavovanie čínskej ekonomiky, ktorá zápasí s rastom počtu infikovaných novým koronavírusom, ale aj posilnenie amerického dolára, prispeli k oslabeniu cien ropy," povedal Yeap Jun Rong, analytik zo spoločnosti IG. Čínska vláda zvýšila v prvej várke v tomto roku exportné kvóty na rafinované ropné produkty, čo signalizuje, že na domácom trhu sa očakáva slabý dopyt.



Trhy teraz čakajú na informácie z USA o vývoji ropných zásob. Americký ropný inštitút (API) by mal svoje odhady zverejniť v stredu, na ďalší deň potom oficiálne údaje oznámi americké ministerstvo energetiky. Analytici podľa Reuters očakávajú, že ropné zásoby v USA v minulom týždni vzrástli, a to o 2,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0545 USD)