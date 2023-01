Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 79,50 USD/barel

Singapur 10. januára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok vrátili k poklesu, pričom cena Brentu skĺzla pod 79,50 USD za barel (159 litrov). Trhy potom, čo reagovali na otvorenie hraníc Číny, opäť presunuli pozornosť na ďalšie kroky americkej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.34 h SEČ 79,42 USD (74,25 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 23 centov (0,29 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 74,46 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 17 centov (0,23 %).



V pondelok (9. 1.) zaznamenali ceny ropy rast zhruba o 1 % potom, ako Čína, najväčší dovozca ropy na svete, otvorila cez víkend svoje hranice. Urobila tak prvýkrát za takmer tri roky. Rozhodnutie Pekingu posilnilo očakávania vyššieho dopytu po pohonných látkach, a tým ceny ropy.



V utorok sa však pozornosť opäť obrátila na americkú centrálnu banku Fed a signály výraznejšieho zvýšenia úrokových sadzieb. To by znamenalo spomalenie rastu ekonomiky a slabší dopyt po rope. Dva zdroje z Fedu v týchto dňoch uviedli, že kľúčová úroková sadzba, ktorá sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 4,25 % až 4,50 %, by mala vzrásť do pásma 5 % - 5,25 %, aby centrálna banka dostala infláciu pod kontrolu.



"Odhady tak naznačujú výraznejší rast sadzieb, než s akým počítajú trhy," povedal analytik zo spoločnosti IG Yeap Jun Rong. Trhy v súčasnosti predpokladajú zvýšenie úrokových sadzieb do pásma 4,75 % - 5 %. Čakajú preto na vyjadrenia prezidenta Fedu Jeromeho Powella, ktorý by mal ďalšie kroky banky naznačiť vo svojom prejave v utorok večer.



(1 EUR = 1,0696 USD)