Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 80 USD za barel

Singapur 11. januára (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, pričom cena ropnej zmesi Brent skĺzla pod hranicu 80 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch popri neistote v súvislosti s ďalším vývojom svetovej ekonomiky ovplyvnil aj rast ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.17 h SEČ 79,40 USD (74,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 70 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 74,41 USD/barel a v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou tak klesla o 71 centov. V predchádzajúcich dvoch obchodných dňoch sa ceny v obidvoch prípadoch zvýšili po tom, ako v prvom týždni roka 2023 zaznamenali prudký pokles.



Obchodovanie v stredu ovplyvnili správy z USA o nečakanom raste ropných zásob. Tie sa podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) zvýšili v týždni do 6. januára o 14,9 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s poklesom zásob ropy o 2,2 milióna barelov.



Navyše, vzrástli aj zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú vykurovací olej a letecké palivo. Tie sa zvýšili o 1,1 milióna barelov, odhaduje API. Analytici očakávali, že zásoby ropných destilátov klesnú zhruba o 500.000 barelov. Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji zásob ropy a destilátov v USA, ktoré v stredu zverejní americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,0723 USD)