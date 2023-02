Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 82,60 USD za barel

Singapur 22. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v stredu v poklese, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 82,60 USD za barel (159 litrov). Trhy stále vyčkávajú na zverejnenie zápisnice z ostatného zasadnutia americkej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.43 h SEČ 82,59 USD (77,45 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 46 centov (0,55 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom (marcový exspiroval v utorok 21. februára), dosiahla 75,86 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 50 centov alebo 0,65 %. Cena WTI s marcovým kontraktom ukončila posledné obchodovanie poklesom o 18 centov na 76,16 USD/barel.



Americká centrálna banka Fed zverejní v stredu zápisnicu zo svojho ostatného zasadnutia. Tá by mala naznačiť, ako mieni vedenie Fedu v oblasti úrokových sadzieb ďalej postupovať.



(1 EUR = 1,0664 USD)