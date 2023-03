Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 78 USD za barel

Singapur 30. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, pričom cena ropy Brent klesla pod 78 USD za barel (159 litrov), pod čo sa čiastočne podpísalo posilnenie dolára. Pokles cien bol však mierny, keďže opačným smerom na ceny komodity zapôsobili informácie z USA, že tamojšie zásoby ropy za minulý týždeň klesli, zatiaľ čo sa očakávalo ich zvýšenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.16 h SEČ 77,95 USD (71,86 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 33 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 72,77 USD/barel a v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou klesla o 20 centov.



Dolárový index, ktorý meria silu dolára oproti košu šiestich hlavných mien, vzrástol vo štvrtok o 0,11 % na 102,75 bodu. Opačne však na ceny komodity vplývajú stredajšie (29. 3.) údaje amerického ministerstva energetiky, podľa ktorých zásoby ropy v USA za týždeň do 24. marca klesli, a to o 7,5 milióna barelov. Analytici oslovení agentúru Reuters však očakávali ich rast o 100.000 barelov.



(1 EUR = 1,0847 USD)