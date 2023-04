Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 87 USD za barel

Singapur 13. apríla (TASR) - Po raste v predchádzajúcich dvoch obchodovaniach zaznamenali ceny ropy vo štvrtok pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 87 USD za barel (159 litrov). Pozornosť trhov sa opäť obrátila na možnú recesiu americkej ekonomiky a slabší dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.51 h SELČ 86,93 USD (79,59 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 40 centov (0,43 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 82,94 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov alebo 0,38 %.



V obidvoch prípadoch vzrástli ceny ropy v stredu (12. 4.) približne o 2 % na najvyššiu úroveň za viac než mesiac. Trhy tak reagovali na zmiernenie inflácie v USA za marec na takmer dvojročné minimum, čo posilnilo očakávania, že americká centrálna banka by mohla zastaviť zvyšovanie úrokových sadzieb.



Vo štvrtok však náladu na trhoch opäť ovplyvnili obavy, že predchádzajúce výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb v USA, ktoré sadzby posunulo na najvyššiu úroveň od roku 2007, môže nepriaznivo zasiahnuť do vývoja najväčšej ekonomiky sveta. To by znamenalo aj oslabenie dopytu po rope.



(1 EUR = 1,0922 USD)