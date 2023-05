Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel

New York 16. mája (TASR) - Po raste na začiatku obchodovania zaznamenali ceny ropy v utorok pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch vo veľkej miere ovplyvnili slabšie než očakávané ekonomické údaje z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.25 h SELČ 74,95 USD (68,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 28 centov (0,37 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 70,89 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 22 centov alebo 0,31 %. Počas pondelkového obchodovania (15. 5.) sa ceny ropy v obidvoch prípadoch zvýšili o viac než 1 % a prerušili tri dni trvajúci pokles.



Vývoj cien v utorok do veľkej miery ovplyvnili údaje o priemyselnej produkcii a maloobchodných tržbách v Číne, ktoré zaostali za očakávaniami trhov. Priemyselná produkcia v Číne vzrástla v apríli medziročne o 5,6 %. Aj keď to bol najvyšší rast za sedem mesiacov, analytici počítali s rastom takmer o 11 %. Výrazne rástli aj maloobchodné tržby, konkrétne o 18,4 %, analytici však počítali s ich zvýšením až o 21 %. To naznačuje, že druhá najväčšia ekonomika na svete začala na začiatku 2. štvrťroka strácať dynamiku.



(1 EUR = 1,0881 USD)