Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 75,50 USD/barel

Houston 19. mája (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, keď trhy zareagovali na najnovšie informácie zo Spojených štátov, že rokovania medzi Bielym domom a republikánmi v Snemovni reprezentantov o zvýšení dlhového stropu sa pozastavili. Ak k dohode čo najskôr nedôjde, USA hrozí vyhlásenie bankrotu, čo by sa odrazilo na dopyte po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 19.21 h SELČ 75,45 USD (69,81 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 41 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 71,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 54 centov. Za týždeň však ceny ropy smerujú k rastu, prvému za posledný mesiac.



(1 EUR = 1,0808 USD)