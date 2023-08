Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 85,50 USD

Houston 7. augusta (TASR) - Ceny ropy klesli o takmer percento, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 85,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch začala totiž čiastočne ovplyvňovať končiaca sa motoristická sezóna v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 18.32 h SELČ 85,46 USD (77,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 78 centov (0,90 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 82,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 81 centov, alebo 0,98 %.



"Motoristická sezóna v USA sa blíži k svojmu záveru," povedal Robert Yawger zo spoločnosti Mizuho Securities USA. "Ak bude nižší dopyt po benzíne, tak bude aj po rope," dodal.



Okrem toho poľský prevádzkovateľ ropovodov PERN v súvislosti s víkendovým poškodením ropovodu prepravujúceho surovinu z Ruska do Nemecka uviedol, že do plnej prevádzky by ho mal opätovne uviesť v utorok 8. augusta. To rovnako zmiernilo obavy z obmedzenia ropy na trhu.



(1 EUR = 1,0984 USD)