Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 93,50 USD za barel

Singapur 20. septembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli približne o percento, pričom cena Brentu skĺzla pod 93,50 USD za barel (159 litrov), napriek tomu, že zásoby ropy v USA klesli viac, než sa očakávalo. Investori totiž vyčkávajú na stredajšie rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách, navyše, trhy nevedia odhadnúť, kedy sadzby dosiahnu svoje maximum a v akom rozsahu sa to odrazí na dopyte po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 8.30 h SELČ 93,37 USD (87,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 97 centov (1,03 % %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 90,36 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 84 centov, alebo 0,92 %. Októbrový kontrakt exspiruje v stredu a cena aktívnejšieho novembrového kontraktu zaznamenala pokles o 70 centov (0,8 %) na 89,78 USD/barel.



Náladu na trhoch momentálne najviac ovplyvňuje práve rozhodovanie Fedu. Očakáva sa, že americká centrálna banka ponechá hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú, trhy však zaujíma ďalšie smerovanie Fedu, ktoré je zatiaľ nejasné. Ceny ropy tak klesli, aj keď zásoby ropy v USA za minulý týždeň zaznamenali výraznejší pokles, než sa očakávalo a produkcia ropy z bridlicových ložísk sa znižuje.



Ropné zásoby v Spojených štátoch klesli podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) o 5,25 milióna barelov. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ich pokles na úrovni 2,2 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0713 USD)