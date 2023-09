Ceny ropy klesli, Brent skĺzol pod 93 USD za barel

Singapur 21. septembra (TASR) - Po tom, ako v predchádzajúcom obchodnom dni zaznamenali najvýraznejší pokles za ostatný mesiac, pokračovali ceny ropy v poklese aj vo štvrtok, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 93 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili vyjadrenia predstaviteľov americkej centrálnej banky (Fed), ktorá ponechala úrokové sadzby nezmenené, naznačila však, že do konca roka ešte k jednému zvýšeniu pristúpi. Tento faktor prekonal aj informácie o poklese ropných zásob v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.38 h SELČ 92,93 USD (86,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 60 centov, alebo 0,64 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 89,05 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 61 centov (0,68 %).



"Fed ponechal úrokové sadzby podľa očakávania nezmenené, zdá sa však, že to bude iba krátka pauza, čo zvyšuje tlak na rizikové aktíva, kam patrí aj ropa," uviedli analytici z banky ING. Poukázali tak na signály z Fedu, že do konca roka by mal zvýšiť sadzby ešte raz a na vysokej úrovni ponechať dlhší čas.



Opačne, ceny ropy čiastočne podporili údaje o vývoji ropných zásob v USA, ktoré za minulý týždeň klesli. Ich vplyv na trhy bol však podstatne slabší, než kroky Fedu, keďže rozsah poklesu bol v súlade s očakávaniami ekonómov a hlboko pod odhadmi Amerického ropného inštitútu (API).



Americké ministerstvo energetiky v stredu (20. 9.) oznámilo, že zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni o 2,14 milióna barelov, teda v rozsahu, s akým počítala väčšina ekonómov. API uvádzal pokles až o 5,25 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0702 USD)