Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 93 USD za barel

Tokio/Peking 26. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 93 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnili najmä signály centrálnych bánk, že úrokové sadzby môžu zostať na vysokej úrovni dlhší čas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.11 h SELČ 92,89 USD (87,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 40 centov (0,43 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 89,34 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje pokles o 34 centov (0,38 %).



"Na vývoj cien pravdepodobne opätovne vplývajú obavy z hospodárskej recesie po tom, ako predstavitelia Fedu zaujali minulý týždeň tvrdší postoj (k budúcemu vývoju úrokových sadzieb)," povedala analytička zo spoločnosti CMC Markets v Aucklande Tina Tengová. Americká centrálna banka na svojom septembrovom zasadnutí úrokové sadzby nezmenila, naznačila však, že do konca roka počíta ešte s jedným zvýšením, pričom úrokové sadzby by mali na vysokej úrovni zostať dlhší čas. V podobnom duchu sa vyjadrili aj viacerí predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB).



Neistotu zvýšili aj pokračujúce problémy v čínskom realitnom sektore, dodala Tengová. Po Country Garden sa opäť častejšie hovorí o developerovi China Evergrande, keďže do ťažkostí sa dostala jeho divízia Hengda Real Estate.



(1 EUR = 1,0633 USD)