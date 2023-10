Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 90 USD/barel

Houston 16. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 90 USD za barel (159 litrov). Trhy najnovšie ovplyvnili informácie médií o plánovanom zmiernení amerických sankcií voči venezuelskému ropnému sektoru. Navyše obchodníci s ropou nepredpokladajú, že by konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas mal v najbližšom období zasiahnuť do dodávok ropy. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.24 h SELČ 89,88 USD (85,29 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,01 USD (1,11 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom dosiahla 86,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 81 centov alebo 0,92 %.