Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 81 USD za barel

Singapur 16. novembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 81 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili najmä informácie z USA, že zásoby ropy v krajine vzrástli výraznejšie, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.54 h SEČ 80,87 USD (74,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 31 centov (0,38 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 76,33 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 33 centov (0,43 %). Na záver stredajšieho (15. 11.) obchodovania klesli ceny ropy v obidvoch prípadoch o viac než 1,5 %.



Americké ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v USA vzrástli za minulý týždeň o 3,6 milióna barelov. To je podstatne výraznejší rast, než sa očakávalo, keďže analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom v priemere o 1,8 milióna barelov. Navyše produkcia ropy v Spojených štátoch sa v minulom týždni nemenila a udržala sa na rekordnej úrovni 13,2 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,0868 USD)