Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 80 USD za barel

New York 27. decembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 80 USD za barel (159 litrov). K poklesu prispelo rozhodnutie viacerých lodiarskych spoločností vrátiť svoje plavidlá na námornú trasu cez Červené more. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 17.58 h SEČ 79,83 USD (72,15 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,24 USD (1,53 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,31 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,26 USD (1,67 %).



Pod výrazný pokles sa podpísal fakt, že niektoré obchodné lode sa začínajú vracať na trasu cez Červené more, aj keď v utorok (26. 12.) došlo k ďalším útokom jemenských povstalcov. Dánska lodiarska spoločnosť Maersk oznámila, že viacero jej kontajnerových lodí využije v najbližších týždňoch trasu cez Suezský prieplav, ktorý spája Červené more so Stredozemným morom. Podobne aj francúzska CMA CGM oznámila, že po dohode viacerých štátov na čele s USA o ochrane plavidiel v tomto regióne obnovuje plavbu svojich lodí cez Červené more.



(1 EUR = 1,1065 USD)