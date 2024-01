Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 78 USD za barel

Naí Dillí 8. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli o viac než percento, pričom cena Brentu skĺzla pod 78 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na rozhodnutie Saudskej Arábie znížiť ceny svojej ropy a na zvýšenie produkcie zo strany štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). To výrazne kompenzovalo tlak na ceny v dôsledku obáv trhov z ďalšieho vývoja na Blízkom východe, kde pokračuje konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.33 h SEČ 77,70 USD (71,15 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,06 USD (1,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 72,72 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,09 USD alebo 1,48 %.



Saudská Arábia oznámila, že v dôsledku oslabenia dopytu znižuje vo februári kľúčové ceny ropy pre kupujúcich vo všetkých regiónoch vrátane svojho hlavného ázijského trhu. Ropný koncern Saudi Aramco znížil cenu februárových dodávok svojej ropy Arab Light do Ázie oproti referenčnej hodnote o 1,50 až 2 USD na barel. Cena Arab Light sa tak podľa Reuters dostala na najnižšiu úroveň za 27 mesiacov.



Navyše, ako ukázal prieskum agentúry Reuters, štáty OPEC v decembri zvýšili produkciu ropy. Dosiahla 27,88 milióna barelov denne, čo predstavuje rast o 70.000 barelov/deň.



(1 EUR = 1,0921 USD)