Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 82,50 USD/barel

Singapur 5. marca (TASR) - Ceny ropy pokračujú v utorok v poklese, pričom cena Brentu skĺzla pod 82,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak reagovali na prísľuby Číny transformovať ekonomiku, ktoré však podľa investorov nebude jednoduché splniť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.31 h SEČ 82,43 USD (76 eur) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 37 centov (0,45 %). Ak sa situácia počas dňa nezmení, cena Brentu tak uzatvorí obchodovanie poklesom piaty deň po sebe.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 78,30 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 44 centov alebo 0,56 %.



Na výročnom zasadnutí čínskeho parlamentu premiér Li Čchiang uviedol, že Peking plánuje "transformovať" súčasný model ekonomického rozvoja a obmedziť terajšiu nadmernú kapacitu v čínskom priemysle. Vláda si zároveň stanovila za cieľ dosiahnuť v tomto roku rast okolo 5 %, čo je podobný cieľ ako v minulom roku a v súlade s očakávaniami analytikov.



Tento cieľ však v súčasnej situácii bude omnoho náročnejšie dosiahnuť. Minulý rok totiž Čína ťažila podľa analytikov z výhodnej porovnávacej základne, keďže v roku 2022 ekonomiku obmedzovali protipandemické opatrenia. Túto výhodu však v tomto roku mať nebude a aj tento fakt môže mať nepriaznivý vplyv na náladu investorov. Navyše Čína, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, prisľúbila, že posilní prieskum a rozvoj ropných ložísk a ložísk plynu, zároveň však prisľúbila zvýšenie kontroly nad spotrebou fosílnych palív.



Tlak na ceny ropy zvýšili aj najnovšie odhady ropných zásob v USA. Agentúra Reuters uskutočnila prieskum, podľa ktorého sa zásoby ropy v Spojených štátoch v minulom týždni zvýšili o 2,6 milióna barelov.



Na druhej strane, ceny ropy podporuje pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Okrem toho ich čiastočne ovplyvnilo aj rozhodnutie štátov ropného zoskupenia OPEC+ pokračovať v produkčných škrtoch aj v 2. kvartáli tohto roka.



(1 EUR = 1,0846 USD)