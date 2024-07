Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 86 USD za barel

New York 8. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles o takmer percento, keď vývoj zásob ovplyvnil hurikán Beryl, ktorý odstavil viacero rafinérií na pobreží Mexického zálivu. Navyše, klesol dopyt po pohonných látkach, keďže hurikán, ktorý udrel na štát Texas, uzemnil stovky lietadiel a domácností a firmy pripravil o dodávky elektriny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.08 h SELČ 85,98 USD (79,35 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 56 centov (0,65 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,57 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 59 centov, alebo 0,71 %.



Hurikán Beryl udrel na Texas v pondelok ráno. Mohutný vietor a prudký dážď zatvorili prístavy, stovky letov boli zrušené a takmer dva milióny domácností a podnikov prišli o dodávky elektrickej energie. V rámci USA je Texas najväčším producentom ropy a plynu. Aj keď sa dá predpokladať, že hurikán obmedzí ťažbu, výrazne zasiahol do chodu rafinérií, čo znamená, že objem ropných zásob sa neznižuje tak rýchlo ako za bežných okolností.



(1 EUR = 1,0835 USD)