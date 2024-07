Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 79,50 dolárov za barel

Singapur 30. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 79,50 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú obavy zo slabého dopytu v Číne, navyše, trhy nepredpokladajú rozšírenie konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.06 h SELČ 79,49 USD (73,49 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 29 centov (0,36 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 75,49 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 32 centov (0,42 %).



Trhy v posledných dňoch ovplyvnilo viacero nepriaznivých údajov o vývoji čínskej ekonomiky, ku ktorým sa v pondelok (29. 7.) pridali najnovšie odhady o vývoji aktivity vo výrobnom sektore Číny. Podľa prognózy ekonómov oslovených agentúrou Reuters aktivita v čínskom výrobnom sektore klesla aj v júli, tretí mesiac po sebe. Navyše, banka Citigroup zhoršila odhad vývoja čínskej ekonomiky v tomto roku.



Už v pondelok zaznamenali ceny ropy v závere obchodovania pokles približne o 2 %. Reagovali tak na signály Izraela, že jeho odpoveď na útok Hizballáhu na Izraelom okupované Golanské výšiny by nemala zatiahnuť Blízky východ do otvoreného konfliktu.



(1 EUR = 1,0817 USD)