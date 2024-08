Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 79,50 USD za barel

Singapur 19. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok pokles, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 79,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvňuje slabší dopyt po rope v Číne, ako aj pokračujúce rokovania o prímerí na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.08 h SELČ 79,46 USD (72,28 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 22 centov (0,28 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom zaznamenala 76,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 30 centov alebo 0,39 %.



V závere minulého týždňa klesli ceny ropy o takmer 2 %, keď analytici zredukovali očakávania rastu dopytu po rope v Číne. Za celý týždeň sa však prakticky nemenili po tom, ako negatívne údaje z Číny kompenzovali pozitívne ekonomické dáta z USA. Miera inflácie v Spojených štátoch za júl sa zmiernila a maloobchodné tržby vzrástli výraznejšie, než sa čakalo.



(1 EUR = 1,0994 USD)