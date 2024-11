Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 72 USD za barel

Singapur 14. novembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod hranicu 72 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvnili prognózy slabšieho rastu dopytu po rope vo svete a zároveň vyššej produkcie komodity. To zvyšuje obavy z nadbytku ropy na trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 71,86 USD (67,61 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 42 centov (0,58 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 67,98 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 45 centov (0,66 %).



Na trhy ešte stále vplýva správa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), v rámci ktorej OPEC znižuje odhad rastu dopytu po rope v tomto a budúcom roku. OPEC uviedol, že svetový dopyt po rope sa v roku 2024 zvýši o 1,82 milióna barelov denne. Pred mesiacom uvádzal rast o 1,93 milióna barelov/deň.



Aj odhad na rok 2025 revidoval OPEC smerom nadol. Zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na rast dopytu o 1,64 milióna barelov/deň, teraz očakáva, že to bude 1,54 milióna barelov denne.



Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) zároveň mierne zvýšil svoj odhad produkcie ropy v USA v tomto roku, pričom už predchádzajúca prognóza znamenala nový rekord. EIA pôvodne očakával, že ťažba ropy v Spojených štátoch dosiahne 13,22 milióna barelov denne oproti minuloročnému rekordu na úrovni 12,93 milióna barelov/deň, teraz počíta s produkciou na úrovni 13,23 milióna barelov denne.



EIA tiež revidoval svoj odhad aj v prípade globálnej produkcie ropy na tento a budúci rok a rovnako smerom nahor. V predchádzajúcej prognóze uvádzal úrad celosvetovú ťažbu na úrovni 102,5 milióna barelov denne. Najnovšie predpokladá, že produkcia dosiahne 102,6 milióna barelov/deň. Na rok 2025 uvádzal ťažbu na úrovni 104,5 milióna barelov/deň, teraz odhaduje, že to bude 104,7 milióna barelov denne.



Trhy momentálne čakajú na informácie Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Tá by svoju správu o očakávanom vývoji na ropnom trhu mala zverejniť vo štvrtok. Okrem toho v tento deň oznámi americký EIA údaje o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň.



(1 EUR = 1,0629 USD)