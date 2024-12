Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 74 USD/barel

New York 16. decembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o takmer percento, pričom cena Brentu skĺzla od 74 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy ovplyvnili najmä správy z čínskeho maloobchodného trhu, ktorý sa v novembri vyvíjal horšie, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 18.19 h SEČ 73,94 USD (70,43 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 55 centov (0,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 70,73 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 56 centov alebo 0,79 %. V piatok (13. 12.) uzatvorila cena Brentu na najvyššej úrovni od 22. novembra a cena WTI na najvyššej úrovni od 7. novembra.



Ceny ropy nadol potlačili najmä správy z Číny o slabom raste maloobchodných tržieb za mesiac november. Maloobchodné tržby v Číne sa v novembri zvýšili medziročne o 3 % po tom, ako v októbri vzrástli o 4,8 %. Spomalenie ich rastu bolo zároveň výraznejšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali s ich rastom o 4,6 %.



Trhy navyše vyčkávajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá tento týždeň rozhodne o ďalším vývoji úrokových sadzieb. Očakáva sa, že oznámi zníženie kľúčovej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov.



(1 EUR = 1,0498 USD)