Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 64,50 dolárov za barel

Singapur 27. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok mierny pokles, pričom cena Brentu skĺzla pod 64,50 USD za barel (159 litrov). Trhy čakajú na najbližšie zasadnutie producentov ropy zo zoskupenia OPEC+, pričom sa očakáva, že rozhodnú o ďalšom zvýšení ťažby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.13 h SELČ 64,46 USD (56,64 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 28 centov (0,43 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, zaznamenala 61,19 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 34 centov alebo 0,55 %.



„Ceny ropy išli dolu, keďže trhy zvažujú možné zvýšenie produkcie zo strany OPEC+,“ povedal Daniel Hynes, komoditný stratég z banky ANZ. Trhy odhadujú, že v OPEC+ sa na najbližšom zasadnutí s konečnou platnosťou dohodnú na objeme produkcie v júli, pričom zdroje z OPEC+ už skôr pre Reuters uviedli, že dohoda by mala zahrnovať zvýšenie ťažby o 411.000 barelov denne.



Rozsah poklesu cien ropy bol však limitovaný, keďže na druhej strane ich smerom nahor posúva rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa odložiť plánované vysoké dovozné clá na produkty z Európskej únie do 9. júla. Pôvodne pohrozil, že clá vo výške 50 % zavedie od 1. júna. Jeho vyjadrenie, ktoré nasledovalo po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, tak zmiernilo obavy z dôsledkov pre európsku a svetovú ekonomiku, čo by sa odrazilo aj na dopyte po rope.



(1 EUR = 1,1381 USD)