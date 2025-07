Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 69 dolárov za barel

Singapur 22. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 69 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú obavy, že obchodná vojna medzi kľúčovými spotrebiteľmi ropy, USA a Európskou úniou, oslabí ekonomickú aktivitu a obmedzí dopyt po komodite. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.20 h SELČ 68,60 USD (58,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 61 centov (0,88 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 66,51 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 69 centov alebo 1,03 %.



Podľa analytikov môže obchodný spor medzi USA a Európskou úniou pre plány americkej administratívy zaviesť na európske tovary vysoké dovozné clá eskalovať. To sa odrazí na vývoji ekonomiky a následne dopyte po rope. Americký prezident Donald Trump požaduje od EÚ ďalšie ústupky a Európska únia zasa zvažuje širší súbor možných protiopatrení, keďže vyhliadky na prijateľnú obchodnú dohodu s USA sa podľa európskych diplomatov postupne zhoršujú.



(1 EUR = 1,1667 USD)