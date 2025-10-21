< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod 61 USD za barel
Trhy okrem toho čakajú na informácie o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň.
Autor TASR
Singapur 21. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli, pričom cena ropy Brent skĺzla pod hranicu 61 USD za barel (159 litrov). Trhy sa obávajú vysokých prebytkov komodity, k čomu prispieva aj napätie v obchode medzi USA a Čínou, dvomi najväčšími ekonomikami sveta. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.00 h SELČ 60,82 USD (52,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,31 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 57,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov alebo 0,24 %.
Ceny ropy tak pokračujú v poklese po tom, ako v pondelok (20. 10.) klesli na najnižšiu úroveň od začiatku mája. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňujú nové obchodné spory medzi Čínou a USA, ktoré, ak sa nevyriešia, budú mať vplyv na hospodársky rast. To sa následne odrazí aj na dopyte po rope.
Navyše, obavy trhov z nadbytku ropy zvyšujú kroky producentov zoskupených v OPEC+. Tí sa na ostatnej schôdzke začiatkom októbra dohodli na ďalšom zvýšení produkcie. To viedlo analytikov k očakávaniu prebytkov ropy na trhu tento aj budúci rok.
Trhy okrem toho čakajú na informácie o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Analytici predpokladajú, že najskôr Americký ropný inštitút (API) a následne americký Úrad pre energetické informácie (EIA) zverejnia rast ropných zásob.
(1 EUR = 1,1655 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.00 h SELČ 60,82 USD (52,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 19 centov (0,31 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom, ktorý exspiruje v utorok, dosiahla 57,38 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov alebo 0,24 %.
Ceny ropy tak pokračujú v poklese po tom, ako v pondelok (20. 10.) klesli na najnižšiu úroveň od začiatku mája. Náladu na trhoch do veľkej miery ovplyvňujú nové obchodné spory medzi Čínou a USA, ktoré, ak sa nevyriešia, budú mať vplyv na hospodársky rast. To sa následne odrazí aj na dopyte po rope.
Navyše, obavy trhov z nadbytku ropy zvyšujú kroky producentov zoskupených v OPEC+. Tí sa na ostatnej schôdzke začiatkom októbra dohodli na ďalšom zvýšení produkcie. To viedlo analytikov k očakávaniu prebytkov ropy na trhu tento aj budúci rok.
Trhy okrem toho čakajú na informácie o vývoji zásob ropy v USA za minulý týždeň. Analytici predpokladajú, že najskôr Americký ropný inštitút (API) a následne americký Úrad pre energetické informácie (EIA) zverejnia rast ropných zásob.
(1 EUR = 1,1655 USD)