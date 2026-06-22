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Ceny ropy klesli, cena Brentu skĺzla pod hranicu 79 USD za barel
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.25 h SELČ 78,99 USD (68,88 eura) za barel.
Autor TASR
Naí Dillí 22. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena Brentu sa dostala pod hranicu 79 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvnilo ukončenie prvého kola rokovaní medzi Iránom a USA vo Švajčiarsku, v rámci ktorého sa obidve strany dohodli na pláne krokov s cieľom uzatvoriť do 60 dní konečnú dohodu. Iránu sa zároveň podarilo dosiahnuť výnimku zo sankcií na vývoz ropy a ropných produktov. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.25 h SELČ 78,99 USD (68,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,58 USD (1,96 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom síce vzrástla o 13 centov na 76,73 USD/barel, tento kontrakt však vyprší v závere pondelka. Cena WTI s aktívnejším augustovým kontraktom dosiahla 75,26 USD/barel, čo predstavuje pokles o 59 centov (0,78 %).
V pondelok v skorých hodinách ukončili predstavitelia Iránu a USA prvé kolo rokovaní, oznámili sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu. Rozhovory odštartovali v nedeľu (21. 6.) na základe memoranda o porozumení, ktoré Irán a USA podpísali minulý týždeň, aby predĺžili krehké prímerie uzatvorené v apríli minimálne o ďalších 60 dní s cieľom vytvoriť priestor na konečnú dohodu.
Vývoj cien ropy ovplyvnilo najmä vyhlásenie iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, že Teherán dosiahol výnimku na export ropy a ropných produktov, ďalej uvoľnenie niektorých zmrazených aktív a spustil sa plán rekonštrukcie a rozvoja pre Irán. Podľa Sugandhy Sačdevovej, zakladateľky spoločnosti na prieskum trhu SS WealthStreet, výnimka na vývoz ropy umožní vrátiť na trh takmer 1,5 milióna barelov iránskej ropy denne. Pre svetové trhy to znamená zvýšenie ponuky, pričom rast dopytu je momentálne iba mierny. Irán zároveň informoval, že plánuje postupne obnoviť produkciu ropy na 4,2 milióna až 4,3 milióna barelov denne.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.25 h SELČ 78,99 USD (68,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,58 USD (1,96 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom síce vzrástla o 13 centov na 76,73 USD/barel, tento kontrakt však vyprší v závere pondelka. Cena WTI s aktívnejším augustovým kontraktom dosiahla 75,26 USD/barel, čo predstavuje pokles o 59 centov (0,78 %).
V pondelok v skorých hodinách ukončili predstavitelia Iránu a USA prvé kolo rokovaní, oznámili sprostredkovatelia z Kataru a Pakistanu. Rozhovory odštartovali v nedeľu (21. 6.) na základe memoranda o porozumení, ktoré Irán a USA podpísali minulý týždeň, aby predĺžili krehké prímerie uzatvorené v apríli minimálne o ďalších 60 dní s cieľom vytvoriť priestor na konečnú dohodu.
Vývoj cien ropy ovplyvnilo najmä vyhlásenie iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, že Teherán dosiahol výnimku na export ropy a ropných produktov, ďalej uvoľnenie niektorých zmrazených aktív a spustil sa plán rekonštrukcie a rozvoja pre Irán. Podľa Sugandhy Sačdevovej, zakladateľky spoločnosti na prieskum trhu SS WealthStreet, výnimka na vývoz ropy umožní vrátiť na trh takmer 1,5 milióna barelov iránskej ropy denne. Pre svetové trhy to znamená zvýšenie ponuky, pričom rast dopytu je momentálne iba mierny. Irán zároveň informoval, že plánuje postupne obnoviť produkciu ropy na 4,2 milióna až 4,3 milióna barelov denne.
(1 EUR = 1,1467 USD)