Ceny ropy klesli, cena Brentu však zotrváva výrazne nad 79 USD/barel

Tokio 21. decembra (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli, keď náladu na trhoch ovplyvnili najnovšie údaje o vývoji ropných zásob v USA. Tie sa nečakane zvýšili. Navyše, vzrástla aj produkcia, ktorá dosiahla novú rekordnú úroveň. Pokles cien bol však iba mierny, pričom cena ropy Brent sa naďalej drží výrazne nad 79 USD za barel (159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.44 h SEČ 79,59 USD (72,72 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 11 centov (0,14 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,07 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 15 centov (0,20 %).



V predchádzajúcich dňoch sa ceny ropy zvyšovali, keď trhy reagovali na útoky húsijských povstalcov z Jemenu na obchodné lode v Červenom mori. Vo štvrtok však náladu na trhoch výraznejšie ovplyvnili správy z USA, že ropné zásoby v krajine v minulom týždni vzrástli, a to o 2,9 milióna barelov. Analytici očakávali, že zásoby klesnú, pričom predpokladali pokles na úrovni 2,3 milióna barelov.



Navyše, produkcia ropy v Spojených štátoch vzrástla na nový rekord. V minulom týždni dosiahla 13,3 milióna barelov denne a prekonala rekordnú úroveň z predchádzajúceho týždňa, ktorá predstavovala 13,2 milióna barelov/deň.



(1 EUR = 1,0944 USD)