Ceny ropy klesli

Houston 13. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena WTI sa znížila o vyše 1 %, keď napätie na Blízkom východe čiastočne poľavilo a investori opäť obrátili pozornosť na slabší dopyt po minulotýždňovej informácii o výraznom raste zásob palív v USA.



Zásoby benzínu v Spojených štátoch sa podľa minulotýždňových údajov amerického ministerstva energetiky zvýšili v týždni do 3. januára o 9,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Bol to najvýraznejší týždenný rast za posledné štyri roky.



Navyše, zásoby ropných destilátov, ktoré zahrnujú naftu a vykurovací olej, vzrástli o 5,3 milióna barelov. Analytici očakávali, že rast dosiahne 3,9 milióna barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.45 h SEČ 64,45 USD (57,93 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 53 centov (0,82 %).



Ešte výraznejšie klesla cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom. Dosiahla 58,28 USD/barel, čo predstavuje pokles o 76 centov (1,29 %).