Ceny ropy klesli, cena WTI skĺzla k hranici 71 USD/barel

Singapur 26. júla (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o vyše 1 %, keď náladu na trhoch opäť ovplyvnili obavy z poklesu dopytu po tom, čo vo viacerých krajinách zaregistrovali zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom. K tomu sa pridali rozsiahle záplavy v Číne.



Nervozitu na ropných trhoch zvýšili informácie z víkendu o tom, že niektoré krajiny zaznamenali rekordný denný nárast počtu nových prípadov infekcie, čo viedlo k predĺženiu pôvodných protipandemických opatrení. Ak sa situácia bude naďalej vyvíjať týmto smerom, môže to znamenať zníženie dopytu po rope.



Aj Čína, najväčší dovozca ropy na svete, zaznamenala v poslednom období zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom. Okrem toho krajinu vo východnej časti zasiahol tajfún a rozsiahle záplavy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom dosiahla do 9.01 h SELČ 73,30 USD (62,29 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 80 centov (1,08 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,25 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 82 centov alebo 1,14 %.



(1 EUR = 1,1767 USD)