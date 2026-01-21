< sekcia Ekonomika
Ceny ropy klesli, keďže sa odhaduje, že jej zásoby v USA sa zvýšili
Autor TASR
Tokio 21. januára (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli. Predpoklad, že americké zásoby ropy sa zvýšili, totiž prevážil nad dočasným zastavením ťažby na dvoch veľkých ropných poliach v Kazachstane pre problémy s distribúciou elektriny aj nad hrozbou USA, že uplatnia clá v snahe získať kontrolu nad Grónskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.18 h SEČ 64,30 USD (54,83 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 62 centov (0,96 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 59,88 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje oslabenie o 48 centov (0,81 %).
Analytici, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Reuters, v priemere odhadujú, že zásoby ropy v USA v týždni do 16. januára sa zvýšili o približne 1,7 milióna barelov.
(1 EUR = 1,1728 USD)
