Ceny ropy klesli koncom týždňa o takmer 3 %

New York 23. februára (TASR) - Ceny ropy v závere tohto týždňa klesli o takmer 3 %, pričom cena Brentu ukončila obchodovanie pod hranicou 74,50 USD za barel (159 litrov). Navyše napriek pôvodným očakávaniam zaznamenali ceny komodity pokles aj za celý týždeň. Vývoj cien do veľkej miery ovplyvnil relatívny pokoj na Blízkom východe, vyšší než očakávaný rast zásob ropy v USA a správy, že v Číne objavili v netopieroch nový koronavírus. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli klesla v závere piatkového (21. 2.) obchodovania o 2,05 USD (2,68 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 74,43 USD (71,12 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s aprílovým kontraktom, klesla na záver obchodovania o 2,08 USD (2,87 %) a ukončila ho na úrovni 70,40 USD/barel.



Navyše ceny ropy klesli aj za celý týždeň, pričom ešte v piatok sa počítalo s ich miernym rastom. Cena Brentu sa tak po predchádzajúcom rastovom týždni vrátila k poklesu a cena WTI zaznamenala pokles piaty týždeň v rade. Cena ropy Brent klesla za týždeň o 0,4 % a cena WTI o 0,5 %.



Pod pokles sa podpísalo viacero faktorov. Po prvé, zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni výraznejšie, než sa čakalo. V týždni do 14. februára vzrástli ropné zásoby v USA o 4,6 milióna barelov po zvýšení o 4,1 milióna barelov v predchádzajúcom týždni. Ekonómovia očakávali, že zásoby ropy v Spojených štátoch sa zvýšia iba o 3 milióny barelov.



Navyše podľa ropnej spoločnosti Baker Hughes počet aktívnych ropných a plynárenských vrtov v USA vzrástol tento týždeň o štyri na 592. Znamená to rast počtu vrtov štvrtý týždeň po sebe a zároveň ich najvyšší počet od júna.



Okrem toho ceny ropy nadol potlačil relatívny pokoj na Blízkom východe po uzatvorení prímeria v Gaze. To znížilo riziko na ropnom trhu, povedal John Kilduff, partner v spoločnosti Again Capital v New Yorku.



K tomu sa pridali informácie médií, podľa ktorých výskumníci z Virologického ústavu v čínskom meste Wu-chan oznámili, že objavili nový netopierí koronavírus. Ihneď po zverejnení informácií klesli ceny ropy o viac než dva doláre.



(1 EUR = 1,0465 USD)