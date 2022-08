Ceny ropy klesli na 6-mesačné minimum

New York 16. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli o viac než 2,5 % a dostali sa na najnižšiu úroveň od februára. Dôvodom sú obavy z globálnej recesie a možnosť oživenia jadrovej dohody s Iránom, čo by zvýšilo export ropy z krajiny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v utorok večer o 19.05 h SELČ predával so stratou 2,60 USD alebo 2,91 % po 86,81 USD (85,69 eura). Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent klesol o 2,53 USD alebo 2,66 % na 92,57 USD za barel. Cena Brentu sa predtým znížila až na 92,51 USD za barel, čo bolo najmenej od 18. februára. Cena WTI sa dostala najnižšie od 1. februára. V pondelok (15. 8.) sa oba referenčné druhy ropy oslabili približne o 3 %.



Európska únia (EÚ) a USA v utorok uviedli, že študujú odpoveď Iránu na ich poslednú ponuku na oživenie jadrovej dohody z roku 2015. Irán na ponuku odpovedal v pondelok večer, ale žiadna zo strán nezverejnila žiadne detaily.



(1 EUR = 1,0131 USD)