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Ceny ropy klesli na trojmesačné minimum
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.00 h SEČ 89,81 USD (82,10 eura) za barel.
Autor TASR
Houston 23. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok približne o 3 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 90 USD za barel (159 litrov). Počas obchodovania však zaznamenala pokles pod 89 USD/barel, najnižšiu úroveň za tri mesiace. Podobne sa vyvíjala aj cena americkej ropy WTI. Trhy tak reagujú na zvyšovanie dodávok suroviny z krajín Blízkeho východu a opätovné obnovenie dodávok ropy z kľúčového líbyjského ložiska Šarára. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.00 h SEČ 89,81 USD (82,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,76 USD (2,98 %). Počas obchodovania však cena Brentu klesla až na 88,60 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 27. augusta.
Podobne sa vyvíjala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom. Dosiahla 80,84 USD/barel, čo predstavuje pokles o 2,57 USD (3,08 %). Počas obchodovania však klesla až na 79,95 USD/barel, najnižšiu úroveň od 26. augusta.
(1 EUR = 1,0939 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.00 h SEČ 89,81 USD (82,10 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,76 USD (2,98 %). Počas obchodovania však cena Brentu klesla až na 88,60 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota od 27. augusta.
Podobne sa vyvíjala aj cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s januárovým kontraktom. Dosiahla 80,84 USD/barel, čo predstavuje pokles o 2,57 USD (3,08 %). Počas obchodovania však klesla až na 79,95 USD/barel, najnižšiu úroveň od 26. augusta.
(1 EUR = 1,0939 USD)