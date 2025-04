Ceny ropy klesli najnižšie za viac ako tri roky

New York 6. apríla (TASR) - Ceny ropy sa v piatok (4. 4.) prepadli o 7 % a dosiahli najnižšiu úroveň za viac ako tri roky. Náladu na trhu ovplyvňujú najmä obavy, že colná politika USA vyústi do obchodnej vojny, čo zvyšuje pravdepodobnosť recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni na záver piatkového obchodovania dosiahla 65,58 USD (59,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 4,56 USD (6,5 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 61,99 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou zo predstavuje pokles o 4,96 USD (7,4 %).



Za celý týždeň sa cena Brentu znížila o 10,9 %, čo bola jeho najväčšia týždenná strata v percentuálnom vyjadrení za posledný rok a pol. Cena WTI klesla o 10,6 % a zaznamenala najhlbší týždenný prepad za posledné dva roky.



Čína, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete, oznámila, že od 10. apríla zavedie dodatočné clá vo výške 34 % na všetok americký tovar. Reagovala tým na krok USA, ktoré uvalili clá v rovnakej výške na čínsky dovoz. K tlaku na ceny prispelo aj ropné zoskupenie OPEC+, ktoré oznámilo, že v máji zvýši produkciu oveľa výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo.



(1 EUR = 1,1057 USD)