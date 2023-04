Ceny ropy klesli o 2 %, cena Brentu skĺzla k hranici 83 USD/barel

New York 19. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli zhruba o 2 %, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 83 USD za barel (159 litrov), a to napriek výraznému poklesu zásob ropy v Spojených štátoch. Náladu na trhoch stále viac ovplyvňujú očakávania, že americká centrálna banka opäť zvýši úrokové sadzby, čo sa odrazilo na posilnení dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 18.44 h SELČ 83,14 USD (76,05 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,63 USD (1,92 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v máji dosiahla 79,16 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,70 USD alebo 2,10 %.



Zásoby ropy v USA klesli za minulý týždeň o 4,6 milióna barelov, pričom dosiahli 10-týždňové minimum, uviedlo v stredu americké ministerstvo energetiky. Analytici pritom počítali s poklesom iba o 1,1 milióna barelov. Tieto údaje by mali ceny ropy podporiť, na trhoch však prevládajú obavy z dôsledkov predpokladaného ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb v USA. Americká centrálna banka zasadne najbližšie 2. a 3. mája a väčšina analytikov sa zhoduje, že hlavnú úrokovú sadzbu zvýši o 25 bázických bodov.



(1 EUR = 1,0933 USD)