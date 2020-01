Ceny ropy klesli, dôvodom sú obavy z rozšírenia nového koronavírusu

New York 23. januára (TASR) - Ceny ropy padli vo štvrtok o 3 %. Dôvodom sú obavy, že rozšírenie nového koronavírusu z Číny by mohlo spôsobiť zníženie dopytu po komodite, ak by pribrzdilo rast ekonomiky. Prudšiemu zlacneniu zabránil pokles ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s marcovým kontraktom sa o 19.21 SEČ predával po 54,95 USD (49,54 eura). To bolo o 1,79 USD alebo 3,15 % menej, ako v stredu (22. 1.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Predtým cena WTI padla až na 54,77 USD, čo bolo najmenej od vlaňajšieho novembra. Marcový kontrakt na ropu Brent sa o 19.21 SEČ predával so stratou 1,79 USD alebo 2,83 USD po 61,42 USD. Predtým cena severomorskej ropy klesla na 61,25 USD, čo bolo najmenej od začiatku decembra.



Vo štvrtok boli uzavreté dve čínske mestá, keďže zdravotnícke orgány po celom svete sa snažia zabrániť pandémii. Na nový koronavírus doposiaľ zomrelo už 17 ľudí a takmer 600 sa ním nakazilo.



Zlacňovanie čierneho zlata pribrzdil pokles ropných rezerv v USA. Tie sa v uplynulom týždni znížili o 405.000 barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky.



(1 EUR = 1,1091 USD)