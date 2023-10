Ceny ropy klesli o dolár, cena Brentu skĺzla k hranici 89 USD/barel

Singapur 30. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než dolár, pričom cena ropy Brent skĺzla k hranici 89 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch na začiatku týždňa výraznejšie ovplyvňuje najmä blížiace sa zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 8.32 h SELČ 89,05 USD (84,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,43 USD (1,58 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla o 1,60 USD (1,87 %) na 83,94 USD/barel.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas nemá momentálne na vývoj cien ropy taký vplyv ako očakávané zasadnutie Fedu. "Aj napriek tomu, že konflikt eskaluje, nemal by sa rozšíriť do ďalších oblastí," povedala analytička zo spoločnosti CMC Markets Tina Tengová.



Za minulý týždeň vzrástli ceny ropy Brent a WTI zhruba o 3 %, keď trhy zareagovali na začiatok pozemnej operácie Izraela v Gaze. To vyvolalo obavy, že konflikt sa môže rozšíriť do celého regiónu, ktorý sa na globálnej produkcii ropy podieľa zhruba tretinou. Vývoj počas víkendu však podľa Tengovej naznačil, že k rozšíreniu konfliktu by dôjsť nemalo.



Investori v súčasnosti čakajú na výsledok zasadnutia Fedu, ktoré sa uskutoční 31. októbra a 1. novembra. Predbežne sa očakáva, že centrálna banka ponechá úrokové sadzby nezmenené.



(1 EUR = 1,0541 USD)