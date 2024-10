Ceny ropy klesli o takmer 2 %, cena Brentu skĺzla pod 75 USD/barel

New York 23. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o takmer 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 75 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili najnovšie údaje amerického ministerstva energetiky o stave ropných zásob v USA, podľa ktorých sa zásoby v minulom týždni zvýšili omnoho viac, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.02 h SELČ 74,78 USD (69,45 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,26 USD (1,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 70,58 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,16 USD (1,62 %).



Úrad pre energetické informácie (EIA), ktorý spadá pod americké ministerstvo energetiky, v stredu uviedol, že zásoby ropy v USA vzrástli v týždni do 18. októbra o 5,5 milióna na 426 miliónov barelov. Údaje EIA tak výrazne prekonali odhady analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s rastom iba o 270.000 barelov.



Rast zaznamenali aj zásoby benzínu, a to o 900.000 barelov. Klesli iba zásoby ropných destilátov zahrnujúcich naftu a vykurovací olej. Tie sa v minulom týždni znížili o 1,1 milióna barelov.



(1 EUR = 1,0767 USD)