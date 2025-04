Ceny ropy klesli o takmer 2 %, cena Brentu skĺzla pod 67 USD za barel

Singapur 21. apríla (TASR) - Po výraznom raste v závere minulého týždňa sa ceny ropy vrátili k poklesu. V pondelok klesli o takmer 2 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 67 USD za barel (159 litrov). Investori sa opäť zamerali na americké dovozné clá, ktoré môžu negatívne zasiahnuť vývoj jednotlivých ekonomík a v dôsledku toho aj dopyt po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 10.20 h SELČ 66,76 USD (58,77 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,20 USD (1,77 %). Vo štvrtok (17. 4.), čo bol pre veľkonočné sviatky posledný deň predchádzajúceho obchodného týždňa, zaznamenala cena Brentu v závere obchodovania rast o 3,20 % a za celý týždeň vzrástla približne o 5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 63,43 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 1,25 USD (1,93 %). V posledný deň predchádzajúceho obchodného týždňa ukončila obchodovanie rastom o 3,54 % a celý týždeň rastom rovnako ako pri Brente, teda zhruba o 5 %.



„Širší trend však naďalej poukazuje na pokles cien ropy. Investori majú problém nájsť niečo, čo by ich presvedčilo, že vyhliadky ponuky a dopytu sa zlepšujú, najmä vzhľadom na tlak dovozných ciel a vyššej produkcie zo strany zoskupenia ropných producentov OPEC+,“ povedal analytik z IG Yeap Jun Rong.



Okrem neistoty spojenej s dovoznými clami amerického prezidenta Donalda Trumpa a plánovaným zvýšením produkcie zo strany OPEC+ od mája sa pod pokles podpísali aj ostatné rozhovory medzi Iránom a USA o jadrovom programe. Tie sa konali cez víkend v Ríme a podľa zástupcov USA došlo k pokroku. V prípade dohody sa očakáva zvýšenie vývozu ropy z Iránu.



(1 EUR = 1,136 USD)