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Ceny ropy klesli o takmer 3 %
V októbri globálne dodávky vzrástli o 2,3 milióna barelov denne na 105,4 milióna barelov/deň.
Autor TASR
Houston 16. novembra (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o takmer 3 %, pod čo sa podpísali signály postupného obnovovania dodávok komodity z Blízkeho východu a nový odhad Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.00 h SEČ 93,04 USD (84,47 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,80 USD (2,92 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,08 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,48 USD (2,80 %).
Náladu na trhoch výrazne ovplyvnil najnovší odhad vývoja dodávok ropy na svetový trh zo strany IEA. Tá koncom minulého týždňa upravila výhľad globálnych dodávok ropy na tento rok smerom nahor o 920.000 barelov denne.
V októbri globálne dodávky vzrástli o 2,3 milióna barelov denne na 105,4 milióna barelov/deň. Oživenie pokračovalo, keďže dodávky z krajín Perzského zálivu kompenzovali pokles vývozu z iných regiónov, poznamenala IEA. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli globálne dodávky ropy 103,3 milióna barelov denne, v druhom štvrťroku 96,4 milióna barelov denne a v treťom štvrťroku 101,5 milióna barelov/deň. IEA očakáva, že vo štvrtom štvrťroku vzrastú na 105 miliónov barelov denne.
(1 EUR = 1,1014 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 19.00 h SEČ 93,04 USD (84,47 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,80 USD (2,92 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 86,08 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,48 USD (2,80 %).
Náladu na trhoch výrazne ovplyvnil najnovší odhad vývoja dodávok ropy na svetový trh zo strany IEA. Tá koncom minulého týždňa upravila výhľad globálnych dodávok ropy na tento rok smerom nahor o 920.000 barelov denne.
V októbri globálne dodávky vzrástli o 2,3 milióna barelov denne na 105,4 milióna barelov/deň. Oživenie pokračovalo, keďže dodávky z krajín Perzského zálivu kompenzovali pokles vývozu z iných regiónov, poznamenala IEA. V prvom štvrťroku 2026 dosiahli globálne dodávky ropy 103,3 milióna barelov denne, v druhom štvrťroku 96,4 milióna barelov denne a v treťom štvrťroku 101,5 milióna barelov/deň. IEA očakáva, že vo štvrtom štvrťroku vzrastú na 105 miliónov barelov denne.
(1 EUR = 1,1014 USD)