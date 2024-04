Ceny ropy klesli o takmer 3 %, cena Brentu skĺzla pod 87,50 USD za bar

New York 17. apríla (TASR) - Ceny ropy klesli v stredu o takmer 3 %, pričom cena ropy Brent skĺzla pod 87,50 USD za barel (159 litrov). Výrazne sa pod to podpísali najnovšie informácie o prudkom zvýšení ropných zásob v USA, ako aj slabšie ekonomické údaje z Číny, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 19.12 h SELČ 87,45 USD (82,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,57 USD (2,85 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 82,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,48 USD alebo 2,91 %. V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k najvýraznejšiemu poklesu na záver obchodovania od 20. marca.



Na jednej strane sa zmiernili obavy z ohrozenia dodávok ropy na svetové trhy v dôsledku konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Analytici neočakávajú, že iránska odveta za útok na iránsky konzulát v Sýrii, čo Teherán pripisuje Izraelu, povedie k výrazným sankciám USA na export iránskej ropy.



Vývoj na trhu ešte viac ovplyvnili najnovšie informácie o vývoji zásob ropy v USA. Tie za minulý týždeň prudko vzrástli, zhruba dvojnásobne v porovnaní s odhadmi. Analytici počítali s rastom ropných zásob v USA o 1,4 milióna až 1,6 milióna barelov, podľa údajov amerického Federálneho úradu pre energetické informácie sa však zvýšili o 2,7 milióna barelov.



Navyše, na ceny ropy smerom nadol zatlačili aj niektoré ekonomické údaje z Číny. Ekonomika síce v 1. štvrťroku rástla výraznejšie, než sa čakalo, avšak mnohé ďalšie údaje, napríklad o vývoji maloobchodných tržieb či priemyselnej produkcii, ukázali, že dopyt na domácom trhu je naďalej slabý.