Ceny ropy klesli o viac ako 1 %

New York 10. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok podvečer klesli o viac ako 1 %, keďže neistota ohľadom ciel v USA a rastúca produkcia členov aliancie OPEC+ vyvíjajú tlak na trh s komoditou. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Protekcionistická politika amerického prezidenta Donalda Trumpa rozvírila trhy na celom svete, pričom Trump uvalil a následne odložil clá pre svojich najväčších dodávateľov ropy - Kanadu a Mexiko. A zároveň zvýšil clá na čínsky tovar. Čína a Kanada odpovedali vlastnými clami. Investori považujú neistotu ohľadom amerických ciel za negatívnu, keďže môže viesť k spomaleniu ekonomík, čo by mohlo obmedziť dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v pondelok o 17.40 h SEČ predával po 66,10 USD (60,95 eura). To bolo o 94 centov alebo 1,44 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1 USD alebo 1,42 % na 69,36 USD za barel.



(1 EUR = 1,0845 USD)