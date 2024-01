Ceny ropy klesli o viac ako 1 %, cena Brentu skĺzla pod 77,50 USD

Londýn 15. januára (TASR) - Ceny ropy klesli v pondelok o viac než 1 %, pričom cena Brentu skĺzla pod 77,50 USD za barel (159 litrov). Konflikt na Blízkom východe sa totiž zatiaľ na dodávkach ropy na svetové trhy neodrazil, čo podporilo investorov, aby po raste cien komodity v závere minulého týždňa pristúpili k vyberaniu ziskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 16.46 h SEČ 77,43 USD (70,74 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 86 centov (1,10 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 71,80 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 88 centov alebo o 1,21 %.



Viacero firiem vlastniacich ropné tankery pretransferovalo plavidlá na trasy mimo Červeného mora po tom, ako USA a Británia spustili nálety na jemenských povstalcov útočiacich na obchodné lode v oblasti. Dodávky ropy na svetové trhy to však neovplyvnilo.



(1 EUR = 1,0945 USD)